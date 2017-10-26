Крайне редкое событие: за сутки в российском Омске никого не убили

Минувшая среда, 26 октября, ознаменовалась для омских правоохранительных органов крайне редким событием – в городе и области никого не убили. Ни в одной сводке не зафиксировано погибших омичей, которые могли умереть по неестественным причинам. Об этом сообщает «СуперОмск».

«Погибших в наших сводках за минувшие сутки не значится. В отчетах полиции также погибших нет – только одни кражи», - отмечает старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

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Отметим, что слова силовиков все же не означают, что за минувшие сутки не произошло тяжких преступлений. В Омской области постоянно пропадают люди, прохожих избивают, а магазины грабят. Однако о забранных омичами жизнях своих земляков ничего не известно.

Население города Омска составляет около более 1,2 млн человек. Он расположен на юго-западе Сибири возле слияния рек Иртыш и Омь, а также граничит с Казахстаном.

Местные СМИ постоянно сообщают о жестоких преступлениях и проишествиях, в том числе убийствах и всевозможном насилии.