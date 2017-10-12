"До победного конца": более 50% россиян поддерживают продолжение операции в Сирии

Почти 80% россиян считают, что Россия достигла поставленных целей в ходе военной операции в Сирии. При этом 54% опрошенных­ считают, что России следует довести военную операцию в Сирии «до победного конца». 34% респондентов выступают за прекращение участия страны в этой войне, потому что она решила свои задачи, как пишет "Дождь".

Сторонники продолжения военной операции объясняют свою позицию тем, что необходимо победить терроризм, довести начатое дело до конца и добиться мира в Сирии. Те, кто поддерживает прекращение участия в войне, отмечают, что в ней гибнут россияне, это требует больших финансовых затрат, а также внутри страны много своих нерешенных проблем.

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Большинство россиян (73%) считают, что России следует оказывать поддержку Сирии после окончания военных действий. Из них 75% полагают, что это должна быть гуманитарная поддержка.

Всего ситуация в Сирии интересует 79% опрошенных, но регулярно за ней следят только 23% респондентов. В основном они характеризует ее как войну (20%) и борьбу с терроризмом (20%).

Опрос был проведен 29-30 сентября этого года. В нем приняли участие 1200 респондентов старше 18 лет.