"Боярышник" косит россиян: в Иркутске уже введен режим ЧС, власти хотят объявить траур

Об этом сообщил РБК начальник управления по информационной политике администрации Иркутска Игорь Наумкин. Мэр города Дмитрий Бердников заявил о необходимости ввести усиленный режим на заседании городской комиссии по ЧС.

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В состав концентрата, по версии следствия, входили антифриз и метанол. По делу сразу были задержаны двое продавцов концентрата.

Полицейские изъяли порядка 2 тыс. бутылок концентрата емкостью 0,25 мл. Наумкин отметил, что проверки продолжаются весь понедельник и продолжатся еще несколько дней - уже исследовано свыше 260 точек. На каждой из них развешивают информацию, предупреждающую о вреде «Боярышника».

Начальник управления по информационной политике заявил, что вопрос траура, вероятно, будет обсуждаться на завтрашнем совещании. По его словам, принято решение приостановить в городе продажу непищевой спиртосодержащей продукции. «Помимо «Боярышника» существуют стеклоочистители, мы приостановили их продажу», — отметил он. Начат поквартирный обход и обход теплотрасс для предупреждения социально незащищенных граждан.

В Иркутске РФ из 57 пострадавших от отравлений "Боярышником" скончался 41 человек.