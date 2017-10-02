"Довели до заикания за 12 рублей": в России укравшего мороженое мальчика задержали силовики с автоматами (видео)

В Красноярске охранники супермаркета и полицейские с автоматами задержали в супермаркете 7-летнего ребенка, который украл стаканчик мороженого.

Очевидцы сняли инцидент на видео. По мнению женщины, которая сняла ролик, все произошедшее было возмутительным, так как маленького мальчика задержали как опасного преступника.

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"Кричал на весь магазин. Это шок... Вызвали амбалов с автоматами, он аж заикался, в магазине все готовы были оплатить", — написала свидетельница инцидента.

По ее словам, она зашла в комнату охраны и попыталась снимать все происходящее на видео, но сделать ей это запретили. В итоге она смогла выложить лишь небольшой фрагмент.

По словам девушки, она была шокирована тем, как правоохранители напугали ребенка, который даже начал заикаться.

"Я понимаю, что воровать плохо, но не так же ребенка пугать до заикания из-за 12 рублей", — написала девушка.