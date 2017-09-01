В России в День пенсионера старушки обокрали поздравлявших их детей (видео)

В Екатеринбурге неизвестные старушки похитили вещи детей, участвовавших в концерте для пожилых людей, сообщила жительница города Светлана Дюпина. Об этом она написала в своем Facebook, прикрепив к посту два видео с камер наблюдения.

«Сегодня детки нашего коллектива выступали в ДИВСе (Дворец игровых видов спорта) на Дне пенсионера. И во время выступления нас обворовали бабки-воровки», — рассказала она в четверг, 31 августа.

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На видео видно, что неизвестные женщины пенсионного возраста залезли в детские вещи и рюкзаки, оставленные без просмотра, и забрали все ценное, что нашли. Они забрали с собой два рюкзака и зонтик. Пострадавшие заявили, что так и не дождались помощи от охраны ДИВСа.

По словам пострадавшей, в здании Дворца спорта организовали три периметра с охраной. Но эти меры безопасности оказались бесполезными

Как добавляет «Уралинформбюро», в полицию не поступали заявления от потерпевших. Сотрудники правоохранительных органов просят обратиться в дежурную часть всех, кто пострадал от действий пенсионерок, чтобы организовать проверку и установить личности злоумышленниц.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября, однако в 2017 году министерство культуры Свердловской области решило провести месячник, посвященный этой дате, — он начался 27 августа. Намечены различные мероприятия: дни открытых дверей, медицинские осмотры, клубы, концерты, встречи и экскурсии.