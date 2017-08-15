В России суд отправил бездомного под домашний арест

Полиция Балакова Саратовской области задержала 38-летнего бездомного, подозреваемого в мошенничестве. Мерой пресечения для него избран домашний арест, сообщает во вторник, 15 августа, местный портал «Взгляд-инфо» со ссылкой на сводку правоохранительных органов.

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Как поясняет издание, против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Поводом послужило обращение 44-летней женщины. По ее словам, 11 января при составлении договора купли-продажи в МФЦ на улице Ленина неизвестный забрал ее деньги и ушел. Детали не уточняются.

Позже следователям удалось установить личность злоумышленника. Отмечается, что мужчина ранее уже был судим за мошенничество и кражу.