В России абонент подал иск к МТС на 30 миллиардов рублей за шесть списанных бесплатных минут

Абонент МТС в российском Тамбове пытается взыскать 30 миллиардов рублей с компании за причинение морального вреда: компания якобы незаконно списала бесплатные минуты. Такие данные следуют из ежеквартального отчета МТС за второй квартал 2017 года, сообщают "РИА Новости".

По словам истца, 22 июня 2016 года с 12 ночи до 9 утра оператор незаконно списал у него бесплатные минуты, включенные в тариф. Речь идет о списании шести минут из пакета голосовых услуг абонента, которые, как он считает, были неправомерными.

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В январе 2017 года суд отказал мужчине в удовлетворении исковых требований. Однако в июле истец подал кассационную жалобу.

Как сообщал УНИАН, ранее в России суд отправил бездомного под домашний арест. Полиция в российском городе Балакова Саратовской области задержала 38-летнего бездомного, подозреваемого в мошенничестве.