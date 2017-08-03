Пропагандисты сделали из пьяного десантника, напавшего на журналиста НТВ, "сторонника Украины" (видео)

Пропагандисты телеканала RT вновь "блеснули" фейком: в своем сюжете они рассказали о том, что мужчина в майке "Оплот", ударивший журналиста НТВ в прямом эфире, выступал с проукраинских позиций.

Об этом заявил оператор НТВ Павел Волосатов, ставший свидетелем нападения на своего коллегу-пропагандиста, пишет на своей странице в Facebook российский журналист Евгений Левкович.

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"Я снимал корреспондента в прямом эфире, во время съемки вошёл человек в кадр, закричал матом "Россия — это... пи-пи-пи..., потому что она захватила мою страну", и ударил корреспондента в лицо", - утверждает Волосатов.

При этом фразу нападавшего "Украину захватим, б****!" из сюжета даже не вырезали.

Как сообщал УНИАН, 2 августа, в Парке Горького в Москве, где 2 августа традиционно отмечается День ВДВ, неизвестный мужчина ударил корреспондента прокремлевского телеканала НТВ. Это произошло в прямом эфире.

На видео видно, что мужчина подошел к камере и выругался, сказав: "это моя страна" и "захватим Украину". Корреспондент попросил его замолчать, после чего получил удар в челюсть. Предположительно, мужчина является бывшим десантником, и находился в состоянии алкогольного опьянения. на нем была надета футболка с символикой антиукраинской организации "Оплот".