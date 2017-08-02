В российских городах отключили фонтаны, опасаясь пьяных десантников

Власти многих российских городов отключили фонтаны 2 августа - в День ВДВ. В некоторых городах власти прямо заявили, что стремятся предотвратить купание десантников в фонтанах, сообщают российские СМИ.

В Новосибирске и Томске власти сослались на плановые ремонтные работы, отметив, что они никак не связаны с Днем ВДВ. С аналогичными заявлениями выступили в мэрии Волгограда и департаменте городского хозяйства Ярославля. В Челябинске, как сообщили в городской администрации, фонтаны отключены "на профилактику в связи с дождем".

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В Нижнем Новгороде отключили центральный фонтан. Местные коммунальщики признали, что стремятся не допустить купания десантников, уберечь оборудование фонтана от повреждений и "избежать актов вандализма".

В Воронеже отключили два главных городских фонтана - в Кольцовском сквере и на площади Победы. В местном Водоканале журналистам объяснили это заботой о десантниках - якобы в нетрезвом состоянии они могут травмироваться на скользком кафеле, которым выложен фонтан.

В Саратове коммунальщики отключили фонтаны по просьбе управления МВД. Были названы две причины такого решения - необходимость уберечь «довольно хрупкие гидротехнические устройства» и стремление избежать травматизма среди десантников.

В Краснодаре фонтаны отключили еще вечером 1 августа, сославшись на технические неполадки.

Как сообщал УНИАН, в Москве в День ВДВ пьяный десантник вмешался в прямой эфир пропагандистского телеканала НТВ, выкрикивая ругательства и угрозы "захватить Украину", а в ответ на замечание репортера он ударил его в челюсть.