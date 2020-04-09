"Не светит трезвым умереть": Шнуров спел о росте продаж алкоголя в России (видео)
Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерную песню резкому росту продаж алкоголя в России, спев о путешествии в ад.
Читайте также"Пойду Сталину молиться": Шнуров посвятил матерный стих "обнулению" сроков ПутинаСвое произведение артист опубликовал в Instagram.
«Продажи алкоголя в России выросли на 30%», - написал он в подписи к видео.
«Распродажи алкоголя выросли на треть.
Значит, нам не светит вскоре трезвым умереть.
Если ты в говно сегодня – не волнуйся, брось.
Собираясь в преисподнюю, п***й, фиброз.
Истина в вине,
Так писал Хайям.
Соглашусь вполне
И напьюсь к х**м».
Ранее УНИАН сообщал, что россияне начали массово скупать алкоголь перед началом выходной недели, связанной с распространением коронавируса.