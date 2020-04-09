"Не светит трезвым умереть": Шнуров спел о росте продаж алкоголя в России (видео)

Россияне начали массово скупать алкоголь перед началом выходной недели, связанной с распространением коронавируса.

Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерную песню резкому росту продаж алкоголя в России, спев о путешествии в ад.

Читайте также"Пойду Сталину молиться": Шнуров посвятил матерный стих "обнулению" сроков ПутинаСвое произведение артист опубликовал в Instagram.

«Продажи алкоголя в России выросли на 30%», - написал он в подписи к видео.

«Распродажи алкоголя выросли на треть.

Значит, нам не светит вскоре трезвым умереть.

Если ты в говно сегодня – не волнуйся, брось.

Собираясь в преисподнюю, п***й, фиброз.

Истина в вине,

Так писал Хайям.

Соглашусь вполне

И напьюсь к х**м».

Ранее УНИАН сообщал, что россияне начали массово скупать алкоголь перед началом выходной недели, связанной с распространением коронавируса.