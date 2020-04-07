Россия заявила, что Трамп "хочет захватить другие планеты"

Волну возмущения со стороны россиян вызвал новый указ американского президента.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне, Марсе и других небесных телах. В «Роскосмосе» такое решение раскритиковали.

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Согласно документу, размещенному на сайте Белого дома, «американцы должны иметь право заниматься коммерческим исследованием, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством».

В ответ Россия назвала указ Трампа «попыткой захватить другие планеты» и вспомнила опыт «одной страны».

«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захват территорий в своих интересах – все помнят, что из этого получилось», – заявил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Как сообщал УНИАН, во внутренних креплениях двух российских ракет «Протон-М» обнаружили ненадежные болты.