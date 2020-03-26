Оккупанты назвали новые улицы Симферополя в честь Захарченко, Лужкова и "крымской самообороны"
В Симферополе российские оккупанты присвоили названия 29 новым улицам города.
Как пишут "Крым.Реалии", такое решение принял подконтрольный Кремлю "городской совет". Так, в крымской столицы появились улицы в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, убитого главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, убитого посла России в Турции Андрея Карлова, бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина, покойного ректора Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Николая Багрова, мастерицы художественной вышивки Веры Роик.
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Кроме того, в городе появились улицы с именами российского ученого Николая Данилевского, российского писателя Константина Симонова, основателя "русской общины Крыма" Владимира Терехова, а также появился проспект российского полководца Александра Суворова.
Еще одна улица получила название в честь так называемого "полка крымского ополчения", которое также известно как "самооборона Крыма" и активно участвовало в оккупации Крыма Россией в 2014 году.
Как сообщал УНИАН, в подконтрольном россиянам крымском детском лагере "Артек" несмотря на пандемию коронавируса, устроили масштабный детский концерт.