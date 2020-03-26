В московском аэропорту грузчики потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей

Драгметалл планировали отправить в Лондон.

В московском аэропорту Шереметьево грузчики потеряли золотые слитки, стоимость которых составляет 57 млн 900 тысяч рублей.

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Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По имеющейся информации, два слитка принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов имени В.Н. Гулидова.

Ценный груз планировали отправить рейсом из Москвы в Лондон.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщал УНИАН, ранее в России мужчина разгромил молотком около десятка плазм и попал на видео.