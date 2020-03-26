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В московском аэропорту грузчики потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей

12:49, 26 марта 2020
Русский міръ
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По имеющейся информации, два слитка принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов имени В.Н. Гулидова. 

Ценный груз планировали отправить рейсом из Москвы в Лондон. 

Устанавливаются обстоятельства случившегося. 

Как сообщал УНИАН, ранее в России мужчина разгромил молотком около десятка плазм и попал на видео. 

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