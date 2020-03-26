Покашляю за деньги: россиянин предложил бизнесменам избавиться от конкурентов

Объявление написал 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка. За свои услуги он просил 50 тысяч рублей.

Житель Новокузнецка (Россия) на фоне пандемии коронавируса предложил бизнесменам посещать офисы конкурентов и кашлять в них.

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Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина опубликовал объявление на сайте бесплатных объявлений.

«Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис, заведение вашего конкурента, будем кашлять, чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали», - говорилось в сообщении.

Как выяснили полицейские, объявление написал 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка. За свои услуги он просил 50 тысяч рублей.

В беседе с полицейскими мужчина сказал, что объявление было шуткой, что в Китае он не был, и что он просто хотел привлечь внимание к своей странице.

Следственный комитет начал доследственную проверку. По версии следователей, он предлагал услуги по запугиванию конкурентов заражением коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в Краснодаре Российской Федерации провели «коронавечеринку».