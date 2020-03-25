Танцы в масках: в России стали модными "коронавечеринки"

В Краснодаре больше 50 россиян собрались в клубе и устроили дискотеку.

В Краснодаре Российской Федерации провели «коронавечеринку».

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Об этом рассказал первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов в одной из телепередач.

«Вот вы слышали про "коронавечеринки" в Краснодаре? Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски дефицитные сегодня, гели для рук. Это попытка нажиться на достаточно острой сегодня ситуации, не задумываясь ни о чем: ни об окружающих, ни о последствиях, ни о том, как это вообще неэтично смотрится», - объяснил Кирьянов.

Как сообщал УНИАН, российские власти скрывают реальное число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране и заставляют врачей работать с больными без необходимых средств защиты.

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