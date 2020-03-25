В России заключенные будут шить марлевые маски

В колонии российского Приморья отправили 16 тысяч метров марли.

Заключенные исправительных колоний Приморского края РФ будут шить марлевые маски для борьбы с коронавирусом.

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Как сообщает «РИА Новости», об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Растут цены на все средства индивидуальной защиты. Мы отправили в наши учреждения исправительной системы запасы марли — порядка 16 тысяч метров — для пошива марлевых повязок. Это техническое исполнение, дальше будем эту работу продолжать», — рассказал губернатор, выступая перед местными депутатами.

По его словам, тотального закрытия транспортного сообщения с Владивостоком из-за эпидемии коронавируса не предусмотрено.

Ранее российский «Альянс врачей» заявил, что власти скрывают реальное число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране и заставляют врачей работать с больными без необходимых средств защиты.