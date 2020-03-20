"Прилетели и сидят": Шнуров написал матерный стих про эскортниц на карантине
Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерный стих про эскортниц на карантине из-за пандемии смертельного коронавируса.
Стихотворение Шнуров выставил на своей странице в Facebook.
Читайте такжеШнуров подался в политику: "я внесу яркие краски, со мной будет явно веселее"
«Жопы, пальмы, пляжи, тачки,
Яхты, виллы, бл*дь, и те
Фоточки со странной жрачкой,
Вдруг исчезли из сетей.
Театральной постановки
Не покажут. Типа, сорри.
И такой сюжет неловкий
Фото делать не на море.
Выставки, любовь к картинам
Не увидите, ребят.
Весь эскорт под карантином
Прилетели и сидят».
«Браво Шнур!!! Вся суть нашего шоу биза. Устали без отдыха, устали отдыхать - два состояния!!!», «Кому-то баба отказала», «Шнур в своем репертуаре, стихоплет», «Снимаю шляпу. Это великолепно», - комментировали подписчики Шнурова.
Как сообщал УНИАН, Сергей Шнуров матом ответил протоиерею РПЦ Димитрию Смирнову, сравнившему гражданских жен с бесплатными проститутками.