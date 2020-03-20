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"Прилетели и сидят": Шнуров написал матерный стих про эскортниц на карантине

09:56, 20 марта 2020
Русский міръ
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 Фото: Шнуров/Instagram

Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерный стих про эскортниц на карантине из-за пандемии смертельного коронавируса.

Стихотворение Шнуров выставил на своей странице в Facebook.

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«Жопы, пальмы, пляжи, тачки,

Яхты, виллы, бл*дь, и те

Фоточки со странной жрачкой,

Вдруг исчезли из сетей.

Театральной постановки

Не покажут. Типа, сорри.

И такой сюжет неловкий

Фото делать не на море.

Выставки, любовь к картинам

Не увидите, ребят.

Весь эскорт под карантином

Прилетели и сидят».

«Браво Шнур!!! Вся суть нашего шоу биза. Устали без отдыха, устали отдыхать - два состояния!!!», «Кому-то баба отказала», «Шнур в своем репертуаре, стихоплет», «Снимаю шляпу. Это великолепно», - комментировали подписчики Шнурова.

Как сообщал УНИАН, Сергей Шнуров матом ответил протоиерею РПЦ Димитрию Смирнову, сравнившему гражданских жен с бесплатными проститутками.

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