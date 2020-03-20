"Прилетели и сидят": Шнуров написал матерный стих про эскортниц на карантине

Шнуров подметил, что в связи со всемирным карантином из-за коронавируса люди перестали выставлять в соцсети фотографии с отдыха.

Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерный стих про эскортниц на карантине из-за пандемии смертельного коронавируса. Стихотворение Шнуров выставил на своей странице в Facebook. Читайте такжеШнуров подался в политику: "я внесу яркие краски, со мной будет явно веселее" «Жопы, пальмы, пляжи, тачки, Яхты, виллы, бл*дь, и те Фоточки со странной жрачкой, Вдруг исчезли из сетей. Театральной постановки Не покажут. Типа, сорри. И такой сюжет неловкий Фото делать не на море. Выставки, любовь к картинам Не увидите, ребят. Весь эскорт под карантином Прилетели и сидят». «Браво Шнур!!! Вся суть нашего шоу биза. Устали без отдыха, устали отдыхать - два состояния!!!», «Кому-то баба отказала», «Шнур в своем репертуаре, стихоплет», «Снимаю шляпу. Это великолепно», - комментировали подписчики Шнурова. Как сообщал УНИАН, Сергей Шнуров матом ответил протоиерею РПЦ Димитрию Смирнову, сравнившему гражданских жен с бесплатными проститутками.

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