Шнуров матом отругал священника, сравнившего гражданских жен с проститутками
Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров матом ответил протоиерею РПЦ Димитрию Смирнову, сравнившему гражданских жен с бесплатными проститутками.
Стихотворение на эту тему музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте:
Читайте также"Глашатай пи*****": Шнуров матерно высмеял умершего священника РПЦ Чаплина«Ты мошну свою побрей,
Может раз хоть в веки кои.
Знал бы ты, протоиерей,
Сколько содержание стоит
Двух прекрасных женских ножек.
Ну, а пилинги, укладка?
Каждый день уход за кожей,
Что все было, нежно, гладко,
Плюс: подарки, цацки, шмотки
И отели у морей!».
При этом Шнуров порекомендовал Смирнову поменьше болтать и выпить водки, а также добавил, что бесплатных жен не бывает:
«**нул бы ты лучше водки,
Чем пи**еть, протоиерей.
Знайте, тот кто прибывает
В доброте, не без затей.
Жен бесплатных не бывает,
Это ж не **ать детей».
Ранее УНИАН сообщал, как глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал женщин, которые вступают в гражданский брак.