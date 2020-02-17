Шнуров матом отругал священника, сравнившего гражданских жен с проститутками

Музыкант опубликовал новое стихотворение, посвященное скандальному заявлению протоиерея.

Скандальный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров матом ответил протоиерею РПЦ Димитрию Смирнову, сравнившему гражданских жен с бесплатными проститутками.

Стихотворение на эту тему музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте:

Читайте также"Глашатай пи*****": Шнуров матерно высмеял умершего священника РПЦ Чаплина«Ты мошну свою побрей,

Может раз хоть в веки кои.

Знал бы ты, протоиерей,

Сколько содержание стоит

Двух прекрасных женских ножек.

Ну, а пилинги, укладка?

Каждый день уход за кожей,

Что все было, нежно, гладко,

Плюс: подарки, цацки, шмотки

И отели у морей!».

При этом Шнуров порекомендовал Смирнову поменьше болтать и выпить водки, а также добавил, что бесплатных жен не бывает:

«**нул бы ты лучше водки,

Чем пи**еть, протоиерей.

Знайте, тот кто прибывает

В доброте, не без затей.

Жен бесплатных не бывает,

Это ж не **ать детей».

Ранее УНИАН сообщал, как глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал женщин, которые вступают в гражданский брак.