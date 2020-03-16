Теперь коронавирус не пройдет: в Москве решили построить мегахрам
17:23, 16 марта 2020Русский міръ
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Сколько потратят на возведение мегахрама, пока что неизвестно.
Кадр: Храм Димитрия Донского в Северном Бутове / YouTube
В Москве решили построить мегахрам площадью 17 тысяч квадратных метров.
Об этом сообщает «Интерфакс».
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Церковь в четь Дмитрия Донского будет рассчитана на тысячу прихожан, а сам храм займет только десятую часть от общей территории.
Также в комплекс войдет бассейн, паломнический и медицинский центры, подземное пространство, а также балетный класс и служебные помещения.
За возведение церкви на публичных слушаниях было отдано 96 процентов голосов жителей района. Храм откроют в 2023 году.
Как сообщал УНИАН, РПЦ призвала православных в Италии не закрывать храмы из-за вспышки смертельного COVID-19, на чем настаивает итальянская власть.
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