В Крыму оккупанты отменили все мероприятия, кроме ярмарки гробов

Местные "чиновники" ярмарку гробов не отменили, так как мероприятие якобы считается торговым, а не зрелищным.

Так называемое «руководство» оккупированного Крыма со вторника, 17 марта, отменило все массовые мероприятия, кроме ярмарки гробов и венков.

Об этом сообщает РИА «Новый день».

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«Власти» запретили любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, в том числе деловые.

В то же время ярмарку гробов не отменили, так как мероприятие якобы считается торговым, а не зрелищным.

По данным СМИ, местные «чиновники» согласовали работу ярмарки до 15 июня, а место для торговли ритуальными принадлежностями организаторы ярмарки получили бесплатно.

При этом социальные учреждения и магазины продолжают работать в обычном режиме, но под вопросом остаётся проведение мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в российском городе Коми из-за сугробов жителям пришлось везти гроб с телом покойного к могиле на санях.