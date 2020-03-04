Мэр Томска присвоил звание "Меценат города-2019" своей жене

Мэр Иван Кляйн, до того как занять кресло главы Томска, долгое время возглавлял компанию "Томское пиво", а потом передал руководство своей жене.

Мэр Томска Иван Кляйн присвоил своей жене Галине Кляйн, возглавляющей компанию «Томское пиво», звание «Меценат города Томска-2019». Читайте такжеРоссийский священник освятил пивной магазин и попал на видео О награждении меценатов сообщила пресс-служба городской администрации. По данным «Тайги.инфо», Галина Кляйн является женой мера города. Отмечается, что Иван Кляйн, до того как занять кресло главы Томска, долгое время возглавлял компанию «Томское пиво». После его ухода на госслужбу в 2013 году руководителем предприятия стала его супруга Галина. Как сообщал УНИАН, в российском Томске за обращение к Путину оштрафовали пенсионерку.

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