Россиянка после смерти завещала все имущество бездомным собакам

Сестра покойной женщины пыталась оспорить завещание, но не смогла.

В российской Костроме местная жительница после смерти завещала свое имущество, а именно – квартиру, земельный участок и жилой дом – приюту для бездомных собак.

Читайте такжеРоссиянин украл из ветеринарной клиники собаку и съел ееОб этом сообщается в постановлении Свердловского районного суда города Костромы.

Сестра покойной попыталась оспорить завещание. Она указала на нарушение ее прав и законных интересов как наследника.

Однако в результате проведенного расследования в суде было доказано, что тяжелобольная сестра заявителя добровольно оставила часть принадлежащего ей имущества общественной организации помощи животным «Право на жизнь». Когда состояние здоровья больной ухудшилось, то за ней ухаживала одна из сотрудниц приюта, которая одновременно являлась ее соседкой.

Ранее УНИАН сообщал, как в России женщина приютила бездомных котят и лишилась дома.