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Washington Post: Россия и Китай очень опасно манипулируют эпидемией коронавируса

14:10, 27 февраля 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

В мире появились два полярных, но одинаково токсичных подхода к эпидемии коронавируса. Один из них заполняет информационное пространство ложью о COVID-19, а другой – позволяет только одному голосу говорить о нем.

К этим методам, что вовсе не удивительно, прибегают Россия и Китай, - пишет Washington Post в редакционной статье. Открытые правительства пытаются сохранить ответственный подход к надвигающейся пандемии, но при этом не допустить панику. Россия же, похоже, делает совершенно противоположное. Доказательства свидетельствуют, что Москва распространяет пропаганду, нацеленную создать напряжение в ситуации вокруг вируса и недоверие к мероприятиям власти в борьбе с ним. Тем временем, граждане Китая страдают не от потопа обманчивых материалов, а от недостатка открытой дискуссии.

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Чиновники США говорят, что тысячи связанных с Россией страниц в социальных сетях распространяют «почти одинаковые» сообщение о коронавирус английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. Все они повторяют утверждение государственных российских СМИ. Эти истории главным образом нацелены против Запада, утверждая, например, что COVID-19 якобы был создан в лабораториях США для удара по китайскому народу. Некоторые выдумки утверждают, что миллиардеры Джордж Сорос и Билл Гейтс к этому якобы причастны.

Такая ложь может создать геополитический конфликт, а также посеять сомнения в мероприятиях по борьбе с эпидемией в разивающихся странах. В Украине фальшивые электронные письма от якобы Министерства здравоохранения были присланы из-за границы и спровоцировали протесты, во время которых люди атаковали автобусы с эвакуированными из Китая украинцами.

У китайцев другая проблема. Чиновники используют способность следить за страницами в WeChat даже за пределами страны, чтобы цензурировать соотечественников, которые делятся полами с критикой реакции Си Цзиньпина на эпидемию. Один предприниматель, проживая в Сан-Франциско, пытался поделиться со своей семьей информацией, которую, по его мнению, режим блокировал. Неожиданно он начал получать сообщения от друзей, которые начали просить его указать точное местоположение и уговаривать его вернуться домой. По мнению предпринимателя, эти сообщения появились из-за принуждения со стороны власти.

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В пределах китайских границ один гражданин сказал изданию Vice, что агенты Министерства государственной безопасности постучали в его дверь после того, как он отправил сообщение в Twitter, что они якобы «атакуют компартию Китая». Его заставили подписать «обещание» не повторять такие «угрозы». Жительница города Вэньчжоу рассказала NPR о том, что ее страницу в WeChat заблокировали после того, как она пожаловалась на нехватку медицинских масок. Жителей города Ухань, которым больше чем кому-либо нужны лечение и обеспечение, тоже заставляют молчать.

Китай и Россия создают модель ответов для авторитарных режимов в цифровую эру, лишая интернет его демократической силы. Согласно этой модели, правительства могут заставить своих граждан поверить в то, во что они бы хотели, чтобы люди верили. Или же они могут заставить граждан не верить вообще ни во что. Любая из этих тактик убивает людей.

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