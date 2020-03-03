России не нужны "пустые саммиты" глав стран "нормандского формата" - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз заявил, что встреча лидеров Украины, ФРГ, Франции и России состоится только после выполнения украинской властью договоренностей, достигнутых на «нормандском саммите» в декабре прошлого года в Париже.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не нужны «пустые саммиты» глав стран «нормандского формата».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто пресс-конференции в Москве.

Лавров заявил, что Франция и Германия ничего не делают, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на «нормандском саммите» в декабре прошлого года в Париже.

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«Вместо этого они на передний план выдвигают, как самоцель, созыв еще одной встречи в верхах «нормандской четверки» независимо от того, будет выполнена предыдущая договорённость или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммитов не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали», - сказал Лавров.

При этом, по его словам, европейцы должны сконцентрироваться на том, чтобы украинская власть приступила к выполнению договорённостей о разведении сил и средств, разминировании и реализации политических реформ, в частности «закреплению на постоянной основе специального статуса Донбасса».

Лавров подчеркнул, что Минские договоренности – безальтернативные, а после утверждения резолюцией Совета безопасности ООН они стали частью международного права.

«Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайко (о необходимости внесения изменений в Минские соглашения – УНИАН), включая заявления о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашенных республиках, ввести войска ООН и взять весь периметр этих территорий под контроль, а уже потом проводить выборы и многое другое», - сказал Лавров.

Он заявил, что направил неоднократно обращался к главам МИД Германии и Франции с призывом «не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве».

Как сообщал УНИАН, на Парижском саммите глав государств Украины, ФРГ, Франции и РФ предварительно задекларировали провести следующую встречу в апреле.

11 февраля заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что без выполнения политических аспектов коммюнике со стороны Украины о точных сроках проведения нового саммита в "нормандском формате" говорить пока не приходится. По его словам, из всех парижских договоренностей выполнена только одна - обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В тот же день министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подготовка к новой встрече лидеров стран «нормандской четверки» пока не осуществляется.

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть прилагает все усилия, чтобы следующая встреча «нормандской четверки» состоялась в апреле.

26 февраля Пристайко сообщил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" планируется через месяц.