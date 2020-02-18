Мошенник "развел" участницу "Битвы экстрасенсов" из России на $135 тысяч

Участница «Битвы экстрасенсов» обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Участница пятого сезона «Битвы экстрасенсов» Анна Богата заключила сделку с мошенником по покупке таунхауса и лишилась 135 тысяч долларов.

Об этом сообщает агентство «Москва».

Потерпевшая летом 2014 года заключила договор купли-продажи с 37-летним мужчиной на покупку у него таунхауса. Документ касался одной четвертой доли жилого дома и одной четвертой земельного участка в деревне Румянцево.

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Потерпевшая заплатила 50 тысяч долларов задатка, а в дальнейшем выплачивала продавцу 5 тысяч долларов ежемесячно в течение 17 месяцев. Однако обещанного жилья женщина так и не получила.

«Продавец таунхаус не достроил, денежные средства не возвращает, от общения уклоняется», - рассказал источник.

В общей сумме она лишилась 135 тысяч долларов, что по текущему курсу составляет 8,6 миллиона рублей.

После этого обманутая участница «Битвы экстрасенсов» обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

В настоящее время полиция проводит проверку и по ее итогам примет решение, будет ли возбуждено уголовное дело.