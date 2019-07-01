В Вышгороде мужчина возмутился съемками «Битвы экстрасенсов» и устроил стрельбу (фото, видео)

Парня разозлили непонятные «ритуалы» с пентаграммой и свечами, которые «экстрасенсы» устроили возле его жилища.

В городе Вышгород Киевской области парень устроил стрельбу во время съемки шоу-программы «Битва экстрасенсов» канала «СТБ».

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Как сообщается в Facebook Полиции Киевской области, хулигана утихомирил наряд группы реагирования патрульной полиции, который сразу прибыл на вызов журналистов.

Сообщается, что съемочная группа телеканала проводила съемки очередной передачи программы в одном из многоквартирных домов. Одному из соседей крайне не понравились непонятные «ритуалы» провидцев, разбросанные иглы и расставленные свечи.

Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю. К счастью, из людей никто не пострадал.

На месте происшествия полицейские изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Также сотрудники полиции устанавливают законность проведения съемок такого шоу, поскольку жильцы дома об этом не были уведомлены.

В комментариях к публикации полиции пользователи уточняют, что «ритуалы» экстрасенсы устроили прямо под дверями злоумышленника.

Видео с места происшествия обнародовано в Facebook проекта dtp.kiev.ua. На нем участник конфликта ругается со съемочной группой, и заявляет, что под его домом подожгли свечи и нарисовали пентаграмму.

В 2017 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "СТБ" на 1,655 млн грн за трансляцию телепередач, которые могут оказывать негативное влияние на моральное развитие детской и подростковой аудитории