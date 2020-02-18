Российской студентке пригрозили отчислением после отказа носить юбку

Действия директора колледжа проверят чиновники и силовики.

Студентке Челябинского колледжа грозит отчисление из-за отказа приходить на занятия в юбке.

Как сообщает 74.ru, причиной этого стал конфликт с руководителем второго отделения колледжа, которого не устраивает то, как одевается студентка. Сам конфликт разгорелся в начале февраля.

По словам матери студентки, изначально всем девушкам говорили посещать занятия в юбках, но с началом зимы из-за холода разрешили приходить в брюках. Такое решение, рассказывает женщина, не понравилось директору, который начал "прижимать" студенток.

"4 февраля была линейка, и он обнаружил, что у меня дочка в брюках. Пришёл в кабинет и начал ругаться на неё при всех, говорит: Лиза, я тебя отчислю, если ты не будешь ходить в юбке в колледж", - рассказала мать. И добавила, что на следующий день ее дочь вызвали на разговор в кабинет директора, а позже он грубо пообщался и с ней самой.

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"Единственная претензия - что Лиза ходит в брюках, а он этого не позволял. И каждый раз подчёркивал, что она его личные требования не выполняет. Хотя эти требования нигде не прописаны, то есть это не какое-то правило внутреннего распорядка, опубликованное на сайте или на бумаге прописанное, это просто его личные устные требования", - говорит женщина.

Она утверждает, что дочь вынуждены была обратиться к психологу, а из-за действий руководства колледжа обратились к силовикам и даже в Администрацию президента РФ и партию "Единая Россия".

Сам директор филиала колледжа говорит, что изначально разрешил носить девушкам брюки, но потом свое решение отменил.

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"Некоторые девочки начали не такие брюки носить, обтягивающие... И тут я отменил своё решение, сказал: "Ходите в юбках", а мама теперь пишет, что это личный конфликт", - сказал он.

После обращений матери действия директора проверят на предмет превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в Минобразования Челябинской области. Также его действиям дадут оценку в полиции.