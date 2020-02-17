"У тебя пожар, а ты спишь": в РФ мужчина отказался вставать с кровати по требованию пожарных (видео)
10:00, 17 февраля 2020Русский міръ
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На записи видно, как пожарники врываются в квартиру полную дыма и находят на диване лежащего мужчину, который отказывается вставать с кровати.
Мужчина так и не понял, что происходит / скриншот из видео
В Балашихе Российской Федерации мужчина, у которого горела квартира, отказался вставать с кровати по требованию пожарных.
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Видео курьезного инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.
«В Балашихе в одном из домов загорелась квартира: мужчина оставил бычок на кухне и лег спать. Он не захотел вставать даже, когда его квартиру вскрыли пожарные», - говорится в сообщении.
На записи видно, как пожарники врываются в квартиру полную дыма и находят на диване лежащего мужчину, который отказывается вставать с кровати.
«У тебя пожар, а ты спишь, е* твою», - эмоционально выразился пожарник.
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