Присутствующие в зале ветераны также показали презентацию с ошибками, где было написано "40 августа 1941 года".

Губернатор Оренбургской области Российской Федерации Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте для ветеранов Второй мировой войны пожелал, чтобы в каждую российскую семью пришла война.

Видео инцидента выложено на YouTube-канале "Эхо Москвы в Оренбурге".

«Нам хотелось, чтоб в каждую семью и каждую семью затронула война. И мы хотели бы, чтобы каждое мероприятие, в том числе сегодняшний концерт, конечно же, запомнилось вам», - заявил губернатор со сцены.

Местные СМИ также отметили, что это не единственная ошибка, которую увидели ветераны на праздничном концерте. Присутствующим также показали презентацию с ошибками, где было написано "40 августа 1941 года" и допущена грамматическая ошибка в слове "пенициллин"

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