Пенсионер РФ подарил депутату партии Путина рулон туалетной бумаги

По словам пенсионера, бумага стоила 21 рубль – это именно та сумма, на которую увеличили компенсации ветеранам за проезд в России.

В Карелии (Россия) коммунист и бывший подполковник ФСБ на пенсии Сергей Андруневич подарил члену партии «Единая Россия» Елиссану Шандаловичу рулон туалетной бумаги.

Инцидент произошел на заседании Законодательного собрания, пишет оппозиционный в России телеканал Дождь.

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По словам пенсионера, бумага стоила 21 рубль – это именно та сумма, на которую увеличили компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте России.

Во время своего выступления мужчина также упомянул пенсионную реформу в России, которая, по его словам, оставила миллионы россиян без пенсий.

Как сообщал УНИАН, медбрат горбольницы имени Гринберга в Перми рассказал следователям, что это он оставил на анонимном форуме сообщение о том, что убивал пациентов.