Убил и закопал тело во дворе: в России экс-прокурор жестоко расправился с сожительницей

Женщину разыскивали с 4 января.

В Северной Осетии задержали бывшего сотрудника прокуратуры по подозрению в убийстве сожительницы.

Читайте такжеРоссийского профессора-расчленителя Соколова признали психически здоровымОб этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Отмечается, что 44-летняя женщина пропала 4 января в селении Кобань. Полиция ее разыскивала, но безуспешно.

Как пишет Telegram-канал Baza, 13 февраля полицейские пришли домой к бывшему прокурору и в дальнем углу участка заметили небольшой свежий холм. Когда правоохранители начали задавать вопросы мужчине, он занервничал и сказал, что его сожительница погибла – неудачно упала и ударилась головой.

Сейчас бывшего правоохранителя задержали по подозрению в убийстве. В ближайшее время его намерены поместить под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее УНИАН сообщал, как 9 ноября 2019-го в Санкт-Петербурге задержали преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил аспирантку.