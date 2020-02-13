"Вези, мр*зь!": участница "Красоты России" насмешила сеть истерикой в такси (видео 18+)

Пользователи сети мгновенно создали стикеры с надписями: "Отвези меня, мр*зь".

Участника конкурса «Красоты России», звезда Instagram Яна Данькова устроила истерику в московском такси. Видео в момент стало вирусным.

Видео с нервной пассажиркой такси опубликовал Telegram-канал Hue.

В нем девушка называет таксиста «мр*зью» и «тв*рью», требуя, чтобы он ее вез. При этом она набрасывается на него с кулаками.

Нервной пассажиркой такси оказалась Яна Данькова - фитнес-тренер, преподававшая в одном из клубов столичного региона. После инцидента в такси девушка уволилась.

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Как сообщил Telegram-канал Baza, причина конфликта крылась с том, что девушка обнаружила в конце поездке, что ей придется заплатить на 57 рублей больше заявленной изначально суммы.

Уроженка Томска Яна Данькова - бывшая участница нескольких конкурсов красоты. В 2012 году она приняла участие в состязании «Мисс Томск» и заняла на нем третье место. После этого ей предложили посоревноваться в конкурсе «Красота России» и она согласилась.

Сейчас весь Instagram Яны заполнен гневными комментариями интернет-пользователей. Отдельный гнев комментаторов вызвали высказывания девушки относительно узбекской национальности таксиста. Она высказывала предположения, что тот не хочет ее везти, поскольку «не любит русских».