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В России провели учения по изоляции интернета

04:12, 24 декабря 2019
Русский міръ
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В России провели учения по «суверенному Рунету» / фото fotokanal.com

В течение 16-17 декабря от Всемирной Сети отключали, в частности, объекты энергетической сферы, они работали только в Рунете. Об этом сообщил заместитель главы Минкомсвязи РФ, руководитель учений Алексей Соколов, который назвал эти учения успешными. Об этом пишут "Ведомости".

"Сегодня мы отрабатываем угрозы в электроэнергетической сфере. Мы планируем, что у нас будут подобного рода учения для сферы транспорта, промышленного комплекса и ряда других ", - сказал Соколов. 

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В Минкомсвязи добавили, что учения "имеют исследовательский характер" и что обычные пользователи ничего не заметят, поскольку "отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах".

В РФ приняли соответствующий закон на случай изоляции Рунета. Подобные учения, согласно постановлению правительства, будут проходить не реже, чем раз в год. 

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Теги: #Россия#интернет