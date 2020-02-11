В России на улице нашли раздетого 2-летнего ребенка с обморожениями

Ребенка нашли ночью во дворе жилого дома.

В Республике Башкортостан на улице нашли раздетого 2-летнего ребенка с обморожениями.

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По данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении республиканского управления Следственного комитета.

Так, по версии следствия, 10 февраля ночью 2-летний ребенок был обнаружен во дворе частного дома, где проживал совместно с матерью, без верхней одежды с признаками общего переохлаждения и обморожения отдельных частей тела, после чего был госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, допрашивается мать и другие члены семьи и близкие, с которыми проживал пострадавший, устанавливаются при каких обстоятельствах ребенок мог оказаться на улице, изучаются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи пострадавшего, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе расследования действиям матери ребенка будет дана правовая оценка.