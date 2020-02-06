В России мужчина сжег детей и тещу

39-летний мужчина не признавал отцовство и не хотел выплачивать алименты двоим детям.

В городе Прокопьевске Кемеровской области местный житель сжег двоих детей и тещу.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

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По версии следствия, 39-летний местный житель не признавал отцовство и не хотел выплачивать алименты двоим детям. Одному ребенку было восемь месяцев, другому - полтора года.

В мае 2005 года мужчина облил бензином дом, где была мать детей, они сами и бабушка, и поджег здание. После этого он облил бензином двери и территорию вокруг дома, таким образом отрезав любые пути к отступу. Убедившись, что здание загорелось, мужчина ушел.

Матери удалось вывести из горевшего дома детей и 50-летнюю бабушку. После госпитализации дети и бабушка умерли от болевого шока. Сама 27-летняя девушка несколько месяцев находилась в коме.

Нападавшего признали виновным в убийстве и покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.

Как сообщал УНИАН, в России пьяный мужчина во время скандала облил бывшую жену бензином и поджег ее. Женщина получила 50% ожогов тела.