цей матеріал доступний українською

Россияне устроили давку из-за скидки на стиральный порошок (видео)

12:52, 03 февраля 2020
Русский міръ
152 0
В одном из магазинов женщины снесли рамку металлоискателя / tjournal.ru

В ряде городов России местные жители устроили давку в магазинах из-за акции, в рамках которой стиральный порошок Ariel продавали по 99 рублей за трёхкилограммовую упаковку.

Читайте такжеВ московском метро из-за рекордного сбоя произошла жуткая давка - пассажиры вызывали "скорые", МЧС и реанимацию (фото, видео)Видео столпотворения в магазинах публикуют очевидцы в соцсетях.

В Нефтекамске местные жители, судя по видео, преимущественно женщины, устроили давку в очереди на входе в магазин.

Похожее столпотворение наблюдалось в Оренбурге, Новосибирске, Стерлитамаке и других городах. 

В одном из магазинов женщины снесли рамку металлоискателя.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве на концерте Олега Винника фанатки били друг друга и таскали за волосы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter