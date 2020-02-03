Россияне устроили давку из-за скидки на стиральный порошок (видео)

Столпотворение, в частности, наблюдалось в супермаркетах Оренбурга, Новосибирска и Стерлитамака.

В ряде городов России местные жители устроили давку в магазинах из-за акции, в рамках которой стиральный порошок Ariel продавали по 99 рублей за трёхкилограммовую упаковку.

Читайте такжеВ московском метро из-за рекордного сбоя произошла жуткая давка - пассажиры вызывали "скорые", МЧС и реанимацию (фото, видео)Видео столпотворения в магазинах публикуют очевидцы в соцсетях.

В Нефтекамске местные жители, судя по видео, преимущественно женщины, устроили давку в очереди на входе в магазин.

Похожее столпотворение наблюдалось в Оренбурге, Новосибирске, Стерлитамаке и других городах.

В одном из магазинов женщины снесли рамку металлоискателя.

В Стерлитамаке и Нефтекамске сеть супермаркетов объявила акцию «Стиральный порошок за 99₽» и бабки, естественно, не могли пропустить такую щедрость pic.twitter.com/McoeU4rCwf — Двач (@ru2ch) February 3, 2020

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