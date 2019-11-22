"Куда лезешь?": на концерте Олега Винника в Киеве фанатки били друг друга и таскали за волосы (видео)
08:46, 22 ноября 2019Звезды
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Женщины поспорили из-за места, которое поближе к сцене.
Винник выступил в столице / ТСН
Во время сольного концерта певца Олега Винника во Дворце спорта в Киеве вечером 21 ноября произошла драка между фанатами.
Причина - занять место поближе к сцене, сообщает ТСН.
В давке и началась толкотня и ругань женщин. Они дрались руками. За одну из них вступился мужчина и начал отталкивать других.
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Посетители концерта позвали охрану - мужчину вывели из зала, но не с первого раза. Потасовка произошла и во второй раз.
Одна женщина пробиралась к сцене. Другая схватила ее за волосы и сказала: "Куда лезешь?".
Олег Винник в это время петь не прекращал и спокойно ходил по сцене.
Ранее Олег Винник, который снялся в проекте "Всем мир 519" с российскими звездами, поддержавшими политику Кремля в отношении Украины, попал в базу сайта "Миротворец".
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