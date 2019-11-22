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"Куда лезешь?": на концерте Олега Винника в Киеве фанатки били друг друга и таскали за волосы (видео)

08:46, 22 ноября 2019
Звезды
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Винник выступил в столице / ТСН

Причина - занять место поближе к сцене, сообщает ТСН.

В давке и началась толкотня и ругань женщин. Они дрались руками. За одну из них вступился мужчина и начал отталкивать других.

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Посетители концерта позвали охрану - мужчину вывели из зала, но не с первого раза. Потасовка произошла и во второй раз.

Одна женщина пробиралась к сцене. Другая схватила ее за волосы и сказала: "Куда лезешь?".

Олег Винник в это время петь не прекращал и спокойно ходил по сцене.

Ранее Олег Винник, который снялся в проекте "Всем мир 519" с российскими звездами, поддержавшими политику Кремля в отношении Украины, попал в базу сайта "Миротворец".

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Теги: #Олег Винник