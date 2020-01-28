Называли животными и насиловали дубинками: в РФ из-за пыток задержали сотрудников колонии

Фамилии нескольких арестованных ранее фигурировали в жалобах заключенных.

В России из-за пыток арестовали группу сотрудников исправительной колонии №37.

Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой координатора организации «Сибирь Правовая» Дмитрия Камынина.

Читайте такжеРоссиянин пожаловался на пытки в полиции и покончил с собойПо его словам, сотрудников колонии подозревают в пытках заключенных. Камынин предполагает, что спецназ мог задержать их «на трупе» в помещении ИК-37. В управлении Следственного комитета по Кемеровской области подтвердили, что сотрудников колонии подозревают в преступлении, но отказались от дальнейших комментариев.

Фамилии нескольких арестованных ранее фигурировали в жалобах заключенных на пытки. Тогда в возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников ИК-37 отказывали, а на авторов жалоб заводили производство по статье Уголовного кодекса о заведомо ложном доносе.

По рассказам заключенных, сотрудники колонии постоянно избивали их, заставляли целый день стоять на ногах и называли животными, а также насиловали – дубинками и туалетными ершиками.

Ранее УНИАН сообщал, как в Новосибирской исправительной колонии №8 России заключенные объявили голодовку из-за избиений и пыток.