Массовая голодовка в колонии РФ: заключенные отказываются от еды из-за пыток
В Новосибирской исправительной колонии №8 России заключенные объявили массовую голодовку из-за избиений и пыток.
Читайте такжеВ России школьница напомнила учительнице о домашнем задании и была избита одноклассникамиКак сообщает Тайга.инфо со ссылкой на правозащитников, от еды отказываются 130 человек, которые протестуют против введения на территорию учреждения спецподразделения «Корсар» и «систематических избиений».
Одного из заключенных избили «корсаровцы» из-за сигарет. Ему удалось вырваться от них и выбежать в коридор, где он попытался совершить самоубийство. Однако, несмотря на это, его продолжили избивать, пока он не потерял сознание.
Еще одного заключенного побили из-за его ответа на вопрос «корсаровца», почему тот его не боится: «Никогда не боялся таких, как ты».
Отмечается, что официальная проверка в колонии не выявила нарушений прав заключенных.
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