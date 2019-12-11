Массовая голодовка в колонии РФ: заключенные отказываются от еды из-за пыток

Одного из заключенных жестоко избили из-за сигарет.

В Новосибирской исправительной колонии №8 России заключенные объявили массовую голодовку из-за избиений и пыток.

Читайте такжеВ России школьница напомнила учительнице о домашнем задании и была избита одноклассникамиКак сообщает Тайга.инфо со ссылкой на правозащитников, от еды отказываются 130 человек, которые протестуют против введения на территорию учреждения спецподразделения «Корсар» и «систематических избиений».

Одного из заключенных избили «корсаровцы» из-за сигарет. Ему удалось вырваться от них и выбежать в коридор, где он попытался совершить самоубийство. Однако, несмотря на это, его продолжили избивать, пока он не потерял сознание.

Еще одного заключенного побили из-за его ответа на вопрос «корсаровца», почему тот его не боится: «Никогда не боялся таких, как ты».

Отмечается, что официальная проверка в колонии не выявила нарушений прав заключенных.

Ранее УНИАН сообщал, как в России полицейские вырезали снежинки для МВД и ФСБ.