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Массовая голодовка в колонии РФ: заключенные отказываются от еды из-за пыток

15:18, 11 декабря 2019
Русский міръ
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Чиновники же уверяют, что права заключенных в колонии не нарушаются / flickr.com/Jérémy LARROQUE

Читайте такжеВ России школьница напомнила учительнице о домашнем задании и была избита одноклассникамиКак сообщает Тайга.инфо со ссылкой на правозащитников, от еды отказываются 130 человек, которые протестуют против введения на территорию учреждения спецподразделения «Корсар» и «систематических избиений».

Одного из заключенных избили «корсаровцы» из-за сигарет. Ему удалось вырваться от них и выбежать в коридор, где он попытался совершить самоубийство. Однако, несмотря на это, его продолжили избивать, пока он не потерял сознание.

Еще одного заключенного побили из-за его ответа на вопрос «корсаровца», почему тот его не боится: «Никогда не боялся таких, как ты».

Отмечается, что официальная проверка в колонии не выявила нарушений прав заключенных.

Ранее УНИАН сообщал, как в России полицейские вырезали снежинки для МВД и ФСБ.

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Теги: #Россия#колония#пытки#избиение