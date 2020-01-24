В Москве массажистка сломала ногу мальчику с ДЦП

Инструктором у мальчика была дипломированная специалистка в области реабилитации больных детей.

Массажистка московской клиники сломала ногу 12-летнему мальчику из Курганской области, страдающему ДЦП.

Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

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У мальчика тяжелая форма ДЦП и семья занимается его реабилитацией с 2007 года.

Инцидент случился летом 2019 года, когда мальчик проходил курс лечения в частной клинике на Большой Марфинской.

Инструктором у мальчика была дипломированная специалистка в области реабилитации больных детей.

Перед массажем мальчику пришлось пройти обследование и ЭКГ, а сам массаж делали в специальном костюме, который якобы поддерживает тело.

2 июля, во время процедуры, когда мальчика посадили в позу по-турецки, все услышали щелчок. Мать предположила, что произошел перелом ноги, однако специалист ее успокоила и сказала, что такие звуки - нормальное явление при массаже.

Когда костюм начали снимать, мальчик закапризничал, а затем нога начала свисать и опухать. Ребенку диагностировали перелом бедренной кости, он перенес три операции на ноге.

Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске массажистка-частница сломала семимесячной девочке обе ноги.