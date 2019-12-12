В России массажистка сломала 7-месячной девочке обе ноги
18:45, 12 декабря 2019Русский міръ
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Ребенку пришлось накладывать гипс, родители намерены обратиться в полицию.
После сеанса массажа у девочки поднялась температура / pixabay.com
В российском Красноярске массажистка-частница сломала 7-семимесячной девочке обе ноги.
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Отмечается, что родители обратились к массажистке по совету врачей, но вместо похода в поликлинику выбрали частного специалиста, с которым работали и раньше.
После сеанса массажа у девочки поднялась температура, она не спала несколько суток и все время плакала, а ее правая нога перестала двигаться.
В итоге выяснилось, что у девочки сломаны обе ноги, причем правая – в трех местах. Родители намерены обратиться в полицию.
Ранее УНИАН сообщал, как врачи по ошибке удалили пациентке обе почки и лишили ее жизни.
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