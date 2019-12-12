В России массажистка сломала 7-месячной девочке обе ноги

Ребенку пришлось накладывать гипс, родители намерены обратиться в полицию.

В российском Красноярске массажистка-частница сломала 7-семимесячной девочке обе ноги.

Читайте такжеВ России у двухлетнего ребенка нашли наркотики в кровиОб этом сообщает телеканал ТВК.

Отмечается, что родители обратились к массажистке по совету врачей, но вместо похода в поликлинику выбрали частного специалиста, с которым работали и раньше.

После сеанса массажа у девочки поднялась температура, она не спала несколько суток и все время плакала, а ее правая нога перестала двигаться.

В итоге выяснилось, что у девочки сломаны обе ноги, причем правая – в трех местах. Родители намерены обратиться в полицию.

Ранее УНИАН сообщал, как врачи по ошибке удалили пациентке обе почки и лишили ее жизни.