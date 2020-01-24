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В России семья с четырьмя детьми жила в заброшенном здании и грелась у костра (фото)

13:10, 24 января 2020
Русский міръ
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В семье четыре ребенка – три сына и дочь / chita.ru

Об этом сообщает Чита.ру.

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По словам отца, они приехали из другого города. Сначала мужчина работал на кирпичном заводе, потом грузчиком. Семья жила у родственников, но их выгнали, мать детей запила.

В семье четыре ребенка – три сына и дочь. Ребятам – 11, 10 и 6 лет, девочке – 3 года. По словам местного жителя, который и обнаружил семью, в заброшенном здании они живут с лета, но до ноября старшие дети ходили в школу.

На помощь россиянам откликнулось немало местных жителей, которые уже передают им вещи, продукты и деньги.

Тем временем российские следователи уже открыли дело по статье о халатности, которая повлекла существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Как сообщал УНИАН, в городе Кяхта Республики Бурятия Российской Федерации многодетная семья 4,5 года прожила без электричества.

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