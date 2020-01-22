"Русский экстрим": на Сахалине спасли 250 рыбаков, дрейфующих на льдине (видео)

Некоторые рыбаки сумели сойти со льда сами.

Утром 22 января в российском заливе Мордвинова на Сахалине от берега откололась льдина, на которой находились почти три сотни рыбаков и снегоходы.

Читайте такжеНа катке возле Кремля погиб 20-летний пареньОб этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Отмечается, что сотрудники МЧС спасли 250 человек, остальные рыбаки сумели сойти со льда сами.

В эвакуации рыбаков участвовали 18 спасателей. Также были задействованы шесть машин, четыре лодки, три снегохода, и одно судно на воздушной подушке.

Русский экстрим: это когда одних и тех же рыбаков каждый год уносит на одной и той же льдине (Задорнов). Сахалин. pic.twitter.com/jLcpD2JAln — Александр Дуганов (@Alex_Duganov) January 22, 2020

Ранее УНИАН сообщал, как в Черкассах спасли трех рыбаков, дрейфовавших на льдине.