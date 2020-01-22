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"Русский экстрим": на Сахалине спасли 250 рыбаков, дрейфующих на льдине (видео)

16:33, 22 января 2020
Русский міръ
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В эвакуации рыбаков участвовали 18 спасателей / 65.mchs.gov.ru

Утром 22 января в российском заливе Мордвинова на Сахалине от берега откололась льдина, на которой находились почти три сотни рыбаков и снегоходы.

Читайте такжеНа катке возле Кремля погиб 20-летний пареньОб этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Отмечается, что сотрудники МЧС спасли 250 человек, остальные рыбаки сумели сойти со льда сами.

В эвакуации рыбаков участвовали 18 спасателей. Также были задействованы шесть машин, четыре лодки, три снегохода, и одно судно на воздушной подушке.

Ранее УНИАН сообщал, как в Черкассах спасли трех рыбаков, дрейфовавших на льдине.

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