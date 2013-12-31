В Черкассах спасли трех рыбаков, дрейфовавших на льдине

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УДСНС в Черкасской области, к масштабной операции по спасению рыбаков были привлечены сотрудники 2-й пожарно-спасательной части, работники Черкасской городской коммунальной аварийно-спасательной службы и волонтеры-рыбалки. Около 10.25 в оперативно-координационный центр УДСНС поступила информация о трех мужчинах, которые находятся на тонком льду и не в состоянии самостоятельно добраться до берега. В 11.15 с помощью моторной лодки рыбаков сняли со льдины и доставили на берег.

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Как объяснили рыбаки-неудачники, утром они вышли на лед порыбачить. Впрочем, очень быстро льдина, на которой находились мужчины, откололась и начала дрейфовать.

За последнюю неделю это уже третий случай спасения рыбаков на Днепре. Спасатели областного управления ДСНС советуют всем жителям Черкасской области воздержаться от выхода на тонкий лед.