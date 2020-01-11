Разработчик World of Tanks заявил о создании партии в России

Особенностью партии будет мобильное приложение, основанное на технологии блокчейн.

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать в России «Партию прямой демократии» и поучаствовать как в региональных выборах в текущем году, так и в парламентских в 2021-м.

Читайте такжеЖириновский раздавал деньги "крепостным и холопам" на Красной площади (видео)Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Особенностью партии будет мобильное приложение, основанное на технологии блокчейн, в котором участники движения будут проводить голосования, рассказал Макаров. На электронную платформу планируется потратить 1 миллион долларов.

По словам Макарова, в партию пригласят разработчиков из ведущих региональных ИT-компаний.

Как сообщал УНИАН, как путинская «Единая Россия» теряла голоса на выборах после протестов.