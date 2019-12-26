Известная телеведущая призвала не рожать" рабов для российского государства"
Известная российская телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым.
В публикации в Instagram она подчеркнула, что «не надо рожать рабов этому государству».
Так Водонаева отреагировала на ноябрьскую новость о том, что Минздрав Самарской области рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Она обратилась к читающим ее россиянкам, назвав их главным «материнским фондом» страны.
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«Наша страна не может позволить своему среднестатистическому гражданину заводить детей, исходя из одного только желания», — отметила она.
Ведущая посоветовала женщинам копить деньги и строить карьеру прежде чем заводить детей, а не слушать политиков, рекомендующих обратное.
По ее словам, россияне живут в «нищей и жадной стране», и Водонаева не может себе представить, как можно обеспечивать семью с несколькими детьми на две средние зарплаты. Она заключила, что пора перестать врать самим себе и признать, что истинная причина снижения численности населения страны «только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами».
Меня тут знатно бомбануло. Прочитала, что в Самарской области минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков. «Государство вас не просило рожать», — говорила Ольга Гладских, которая единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты? А еще мне нравятся отговорки наших политиков: то демографическая яма у них была, то гей-пропаганда все испортила, а теперь появился еще одна причина вымирания россиян — закон о домашнем насилии. Но давайте не будем врать сами себе, истинная причина только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами. Я больше не верю, что «завтра» будет лучше, хотя желаю для своей страны лучшего и очень люблю землю на которой я родилась. В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в «Пятерочке», баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания потрахаться. Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой - нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке? Девочки, которые меня читают, судя по статистике моего профиля, вы и есть главный «материнский фонд» нашей страны. Так вот, не слушайте рекомендации ( карусель ➡️ )
Водонаева родила единственного ребенка в браке с первым мужем — бизнесменом Алексеем Малакеевым. Сын Богдан появился у пары в августе 2010 года. В настоящее время ведущая в разводе со вторым супругом и продолжает сама воспитывать девятилетнего ребенка.
По данным Росстата, в 2019 году зафиксирована рекордно высокая естественная убыль населения. За 10 месяцев в стране умерло на 259,6 тысячи человек больше, чем родилось.