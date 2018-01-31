"Вы какого х*ра рожаете детей-то?": мэр поспорил с матерью-одиночкой, которая жаловалась на отсутствие ремонта в подаренной квартире (видео)

16:20, 31 января 2018
Русский міръ
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Как сообщает Ura.ru, судя по видеозаписи беседы, попавшей в распоряжение издания, сирота, получившая квартиру от государства, пожаловалась мэру, что в квартире отсутствует сантехника и косметический ремонт. На это глава города отметил, что она должна радоваться, что государство предоставило ей жилье, поскольку большинство малоимущих горожан стоят в очереди. В качестве примера для подражания чиновник назвал себя: по его словам, он прослужил в прокуратуре 25 лет и сам заработал на свою квартиру и обучение детей.

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Предтеченский рекомендовал просительнице самой сделать ремонт. Женщина сообщила, что ей страшно заходить в квартиру с ребенком, и на дополнительные расходы у нее нет средств, на что мэр ответил: «Вы какого хера рожаете детей-то?»

По данным издания, квартира, которую предоставили женщине с грудным ребенком, действительно в плохом состоянии: там разбита сантехника и неисправна плита.

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