"Вы какого х*ра рожаете детей-то?": мэр поспорил с матерью-одиночкой, которая жаловалась на отсутствие ремонта в подаренной квартире (видео)

Женщина получившая квартиру от государства, пожаловалась мэру, что в квартире отсутствует сантехника и косметический ремонт.

Глава администрации города Заволжска в Ивановской области России Алексей Предтеченский отчитал мать-одиночку, получившую квартиру без сантехники.

Как сообщает Ura.ru, судя по видеозаписи беседы, попавшей в распоряжение издания, сирота, получившая квартиру от государства, пожаловалась мэру, что в квартире отсутствует сантехника и косметический ремонт. На это глава города отметил, что она должна радоваться, что государство предоставило ей жилье, поскольку большинство малоимущих горожан стоят в очереди. В качестве примера для подражания чиновник назвал себя: по его словам, он прослужил в прокуратуре 25 лет и сам заработал на свою квартиру и обучение детей.

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Предтеченский рекомендовал просительнице самой сделать ремонт. Женщина сообщила, что ей страшно заходить в квартиру с ребенком, и на дополнительные расходы у нее нет средств, на что мэр ответил: «Вы какого хера рожаете детей-то?»

По данным издания, квартира, которую предоставили женщине с грудным ребенком, действительно в плохом состоянии: там разбита сантехника и неисправна плита.