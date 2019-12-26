"Сказали, что общежитие": в РФ пенсионерку поселили в заброшенную школу (фото)

Без жилья пенсионерка осталась в 2017 году - тогда пожар у соседей уничтожил и ее дом.

В российской деревне Федоровка (Башкортостан) пенсионерку, дом которой ранее сгорел, поселили в здании заброшенной школы.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на местные ресурсы.

Сообщается, что Евгения Цуркова живет в полуразрушенном здании с разбитыми окнами. В одном из классов температура едва достигает 14 градусов и то благодаря старому обогревателю. Холодильника в помещении нет, поэтому пенсионерка вынуждена готовить себе еду только на один раз, чтобы та не испортилась. По ночам женщина ходит с фонариком, а моется раз в неделю в душе на втором этаже - после перенесенной травмы Цурковой трудно подниматься по лестнице.

Без жилья пенсионерка осталась в 2017 году - тогда у соседей произошел пожар и огонь перекинулся на ее дом. Местные власти решили поселить ее в здание школы, включенное в маневренный фонд. Чиновники заявили пенсионерке, что школа - это общежитие, хотя женщина проживает там одна. Родственников и близких, к кому она могла бы обратиться, нет.

Власти заверили Цуркову, что данная мера - временная и ей скоро предоставят жилье получше. Однако знакомые женщины недавно посоветовали ей обратиться к юристу и отстоять свои права.

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