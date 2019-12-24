Расчленил и разбросал останки по городу: в России мужчина жестоко убил 96-летнюю тещу

Смертельный удар по голове россиянин нанес своей теще во время ссоры.

Житель российского города Балахна в Нижегородской области жестоко убил свою тещу. Ее тело он расчленил и спрятал в разных местах.

Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

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Отмечается, что в декабре 2019 года в квартире дома по ул. Челюскинцев 66-летний мужчина в ходе ссоры нанес удар деревянным предметом по голове своей тещи. От полученных телесных повреждений 96-летняя потерпевшая скончалась.

С целью сокрытия совершенного преступления подозреваемый расчленил тело погибшей, сложил останки по пакетам и спрятал их по городу в разных местах.

Один из пакетов, в котором были две нижние конечности человека, 19 декабря обнаружила в лесополосе местная жительница.

Мужчину задержали правоохранители. Подозреваемый признался в содеянном.

Кроме того, в ходе проведенных неотложных следственных действий были обнаружены скрытые злоумышленником части тела погибшей пенсионерки.

Как сообщал УНИАН, в России пьяный мужчина во время скандала облил бывшую жену бензином и поджег ее. Женщина получила 50% ожогов тела. Во время конфликта пострадала их шестилетняя дочь, которая все это время была рядом. У девочки медики диагностировали незначительные ожоги.