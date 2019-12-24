У митрополита РПЦ нашли пентхаус в Европе почти за миллион евро

Это квартира площадью более 235 квадратных метров с собственной открытой и закрытой террасой.

У председателя Отдела внешних церковных связей Российской православной церкви (РПЦ) митрополита Волоколамского Илариона есть недвижимость в Испании.

Об этом пишет «Новая газета».

Читайте такжеВ сети появилось видео, как священник РПЦ изгоняет "компьютерного беса и князя тьмы Эйфона"Отмечается, что священнослужителю принадлежит двухуровневый пентхаус с бассейном и площадкой для барбекю.

Отмечается, что недвижимость расположена в жилищном кооперативе Mare Nostrum II на склоне холма у моря в Альтее, провинция Аликанте. Это квартира площадью более 235 квадратных метров с собственной открытой и закрытой террасой, двумя спальнями с санузлами и прочим.

По данным журналистов, Иларион приобрел ее в 2011 году – за 950 тысяч евро. При этом его соседи говорят, что он получил этот пентхаус в качестве подарка.

Причем с тех пор митрополит стал главным должником в своем ЖК, скопив долг за коммунальные услуги в размере 20 тысяч евро.

Ранее УНИАН сообщал, как в РПЦ усмотрели в признании ПЦУ угрозу «всеправославному единству».